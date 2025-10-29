Imenik podjetij
Xero Arhitekt rešitev Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xero. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

A$165K - A$196K
Australia
Običajen razpon
Možen razpon
A$152KA$165KA$196KA$209K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Xero so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Xero in Australia znaša letno skupno plačilo A$208,761. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xero za vlogo Arhitekt rešitev in Australia je A$152,486.

