Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in Canada pri Xero znaša skupaj CA$201K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xero. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$201K
Raven
Osnovna plača
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
5-10 Leta
Leta izkušenj
11+ Leta
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Xero so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Xero in Canada znaša letno skupno plačilo CA$232,790. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xero za vlogo Vodja programskega inženirstva in Canada je CA$200,610.

