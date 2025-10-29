Imenik podjetij
Xero Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in New Zealand pri Xero se giblje od NZ$88.5K na year za Associate Software Engineer do NZ$186K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in New Zealand znaša skupaj NZ$142K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Prikaži 1 Več stopenj
Block logo
+NZ$99.3K
Robinhood logo
+NZ$152K
Stripe logo
+NZ$34.2K
Datadog logo
+NZ$59.9K
Verily logo
+NZ$37.7K
Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Xero so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Xero in New Zealand znaša letno skupno plačilo NZ$186,432. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xero za vlogo Programski inženir in New Zealand je NZ$141,670.

Drugi viri