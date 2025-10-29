Imenik podjetij
Xero
Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in Singapore pri Xero se giblje od SGD 99.1K do SGD 135K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xero. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečno skupno nadomestilo

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Xero so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri Xero in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 135,199. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xero za vlogo Prodaja in Singapore je SGD 99,068.

