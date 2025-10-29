Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in Singapore pri Xero se giblje od SGD 99.1K do SGD 135K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xero. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025
Povprečno skupno nadomestilo
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Xero so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)