Imenik podjetij
Xe.com
Xe.com Plače

Plače Xe.com se gibljejo od $54,170 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $58,133 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Xe.com. Zadnja posodobitev: 11/29/2025

Programski inženir
Median $58.1K
Poslovni analitik
$54.2K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Xe.com je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $58,133. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xe.com je $56,151.

