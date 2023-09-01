Xe.com Plače

Plače Xe.com se gibljejo od $54,170 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $58,133 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Xe.com . Zadnja posodobitev: 11/29/2025