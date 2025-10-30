Imenik podjetij
X-Team
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

X-Team Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Brazil pri X-Team znaša skupaj R$542K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete X-Team. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Skupaj na leto
R$542K
Raven
Senior
Osnovna plača
R$529K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
9 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri X-Team in Brazil znaša letno skupno plačilo R$621,563. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri X-Team za vlogo Programski inženir in Brazil je R$544,213.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za X-Team

Povezana podjetja

  • Lyft
  • Apple
  • Roblox
  • Square
  • Stripe
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri