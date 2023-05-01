Imenik podjetij
Plače Wrk se gibljejo od $69,589 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $109,065 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Wrk. Zadnja posodobitev: 10/8/2025

Poslovni analitik
$69.6K
Oblikovalec izdelkov
$101K
Prodaja
$88.1K

Programski inženir
$73.3K
Vodja programskega inženiringa
$109K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Wrk je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $109,065. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Wrk je $88,150.

Drugi viri