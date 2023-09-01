Imenik podjetij
Woundtech
Woundtech Plače

Plače Woundtech se gibljejo od $5,213 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $203,975 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Woundtech. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Poslovni razvoj
$204K
Služba za stranke
$5.2K
Vodja programa
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Woundtech je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $203,975. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Woundtech je $189,050.

Drugi viri