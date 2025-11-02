Vodja programskega inženirstva nadomestilo in United States pri Workday se giblje od $213K na year za M2 do $510K na year za M5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $430K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Workday. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
M2
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
$510K
$262K
$215K
$32.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Workday so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)