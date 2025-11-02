Workday Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Workday se giblje od $139K na year za P1 do $579K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $265K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Workday. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus P1 Software Engineer (SWE) I ( Začetna stopnja ) $139K $120K $12.7K $7.2K P2 SWE II $165K $135K $21.2K $8.8K P3 SWE III $222K $165K $46.8K $9.3K P4 Senior SWE $294K $205K $70.6K $18.1K Prikaži 2 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Workday so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 6.25 % četrtletno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 6.25 % četrtletno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 6.25 % četrtletno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Workday ?

