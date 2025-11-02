Programski inženir nadomestilo in United States pri Workday se giblje od $139K na year za P1 do $579K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $265K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Workday. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Workday so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
