Imenik podjetij
Workday
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Trženjske operacije

  • Vse plače Trženjske operacije

Workday Trženjske operacije Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Workday. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€106K - €125K
Netherlands
Običajen razpon
Možen razpon
€97.5K€106K€125K€134K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Trženjske operacije prijav pri Workday za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Workday so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Trženjske operacije ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženjske operacije pri Workday in Netherlands znaša letno skupno plačilo €133,525. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Workday za vlogo Trženjske operacije in Netherlands je €97,532.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Workday

Povezana podjetja

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri