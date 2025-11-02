Imenik podjetij
Workday Vodja poslovnih operacij Plače

Povprečno Vodja poslovnih operacij skupno nadomestilo pri Workday se giblje od PLN 200K do PLN 280K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Workday. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Običajen razpon
Možen razpon
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Običajen razpon
Možen razpon

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Workday so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja poslovnih operacij pri Workday znaša letno skupno plačilo PLN 280,041. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Workday za vlogo Vodja poslovnih operacij je PLN 200,030.

