Programski inženir nadomestilo in Brazil pri WEX se giblje od R$118K na year za Software Engineer II do R$168K na year za Software Engineer III. Mediana yearnega nadomestila in Brazil znaša skupaj R$153K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete WEX. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Vključeni naziviPredloži nov naziv