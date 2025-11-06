Imenik podjetij
WeTravel Programski inženir Plače v Greater Amsterdam Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Amsterdam Area pri WeTravel znaša skupaj €85.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete WeTravel. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
WeTravel
Senior Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Skupaj na leto
€85.7K
Raven
Senior
Osnovna plača
€85.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
13 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri WeTravel in Greater Amsterdam Area znaša letno skupno plačilo €110,786. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri WeTravel za vlogo Programski inženir in Greater Amsterdam Area je €81,892.

