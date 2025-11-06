Imenik podjetij
Western Union
Western Union Programski inženir Plače v Pune Metropolitan Region

Mediana Programski inženir nadomestila in Pune Metropolitan Region pri Western Union znaša skupaj ₹1.85M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Western Union. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Skupaj na leto
₹1.85M
Raven
Junior
Osnovna plača
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Western Union in Pune Metropolitan Region znaša letno skupno plačilo ₹3,030,526. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Western Union za vlogo Programski inženir in Pune Metropolitan Region je ₹1,846,136.

