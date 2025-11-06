Imenik podjetij
Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in India pri Western Union znaša skupaj ₹2.72M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Western Union. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Skupaj na leto
₹2.72M
Raven
-
Osnovna plača
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹210K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Western Union in India znaša letno skupno plačilo ₹5,262,392. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Western Union za vlogo Podatkovni znanstvenik in India je ₹2,514,287.

