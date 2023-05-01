Imenik podjetij
WEKA Plače

Plače WEKA se gibljejo od $145,884 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $323,375 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri WEKA. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Programski inženir
Median $146K
Poslovni razvoj
$323K
Prodaja
$225K

Vodja programskega inženiringa
$322K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri WEKA je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $323,375. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri WEKA je $273,905.

Drugi viri