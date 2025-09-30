Imenik podjetij
Waymo Vodja tehniškega programa Plače v San Francisco Bay Area

Vodja tehniškega programa nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Waymo se giblje od $254K na year za L4 do $443K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $495K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Waymo. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
WMU

Pri Waymo so WMUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja tehniškega programa at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $515,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Vodja tehniškega programa role in San Francisco Bay Area is $313,000.

Drugi viri