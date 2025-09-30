Imenik podjetij
Waymo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • San Francisco Bay Area

Waymo Programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Waymo se giblje od $234K na year za L3 do $900K na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $355K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Waymo. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
(Začetna stopnja)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
WMU

Pri Waymo so WMUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Vključeni nazivi

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Sistemski inženir

Raziskovalec

Pogosta vprašanja

Waymo in San Francisco Bay AreaProgramski inženir职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$900,429。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Waymo in San Francisco Bay AreaProgramski inženir职位的年度总薪酬中位数为$353,000。

