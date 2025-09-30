Programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Waymo se giblje od $234K na year za L3 do $900K na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $355K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Waymo. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Waymo so WMUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
WMUs are Waymo's version of RSUs
