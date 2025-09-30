Imenik podjetij
Waymo
  • Poland

Waymo Programski inženir Plače v Poland

Programski inženir nadomestilo in Poland pri Waymo se giblje od PLN 80.1K na year za L3 do PLN 97.1K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Poland znaša skupaj PLN 87K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Waymo. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
(Začetna stopnja)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Prikaži 3 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

PLN 160K

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
WMU

Pri Waymo so WMUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Sistemski inženir

Raziskovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Waymo in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 112,939. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Waymo za vlogo Programski inženir in Poland je PLN 87,756.

