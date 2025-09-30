Imenik podjetij
Waymo
Waymo Strojni inženir Plače v San Francisco Bay Area

Strojni inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Waymo se giblje od $200K na year za L4 do $479K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $502K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
$160K

Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
WMU

Pri Waymo so WMUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Waymo in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $540,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Waymo za vlogo Strojni inženir in San Francisco Bay Area je $426,000.

