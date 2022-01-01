Imenik podjetij
Waymo Plače

Plače Waymo se gibljejo od $59,623 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $950,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Waymo. Zadnja posodobitev: 8/28/2025

$160K

Programski inženir
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Sistemski inženir

Raziskovalec

Vodja tehniškega programa
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Podatkovni znanstvenik
L4 $255K
L5 $339K

Strojni inženir
L5 $394K
L6 $479K
Vodja izdelkov
Median $418K
Vodja programskega inženiringa
Median $950K
Vodja programa
Median $194K
Človeški viri
Median $145K
Kadrovik
Median $173K
Strojni inženir
Median $378K
Računovodja
$98K

Tehnični računovodja

Vodja poslovnih operacij
$358K
Poslovni analitik
$392K
Poslovni razvoj
$510K
Vodja podatkovne znanosti
$390K
Finančni analitik
$265K
Informacijski tehnolog (IT)
$59.6K
Trženjske operacije
$209K
Oblikovalec izdelkov
$118K
Vodja projekta
$543K
UX raziskovalec
$125K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
WMU

Pri Waymo so WMUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Waymo je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $950,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Waymo je $338,893.

Drugi viri