Wadhwani AI Plače

Plače Wadhwani AI se gibljejo od $13,918 skupnega letnega nadomestila za Tvegani kapitalist na spodnjem koncu do $153,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Wadhwani AI . Zadnja posodobitev: 11/13/2025