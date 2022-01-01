Imenik podjetij
VTS
VTS Plače

Plače VTS se gibljejo od $88,200 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $850,944 za Kadrovik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VTS. Zadnja posodobitev: 11/13/2025

Programski inženir
Median $115K

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženirstva
Median $155K
Oblikovalec produktov
Median $92K

Vodja produktov
Median $116K
Poslovni analitik
$88.2K
Služba za stranke
$118K
Uspeh strank
$179K
Podatkovni znanstvenik
$161K
Strojni inženir
$107K
Vodja projektov
$114K
Kadrovik
$851K
Prodaja
$189K
Prodajni inženir
$161K
Analitik kibernetske varnosti
$116K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri VTS so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri VTS je Kadrovik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $850,944. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VTS je $116,920.

Drugi viri