VTEX
VTEX Plače

Plače VTEX se gibljejo od $30,845 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $215,070 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VTEX. Zadnja posodobitev: 11/13/2025

Programski inženir
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Vodstveni svetovalec
$84.1K
Trženje
$80.2K

Oblikovalec produktov
$51.6K
Vodja produktov
$60K
Prodaja
$215K
Vodja programskega inženirstva
$212K
Arhitekt rešitev
$66.5K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri VTEX je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $215,070. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VTEX je $66,455.

Drugi viri