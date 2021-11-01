Imenik podjetij
VTB
VTB Plače

Plače VTB se gibljejo od $23,780 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $165,340 za Informacijski tehnolog (IT) na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VTB. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $41.3K

Backend programski inženir

Inženir podatkov

DevOps inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $32.8K
Arhitekt rešitev
Median $83.8K

Oblikovalec izdelkov
Median $44.9K
Vodja projekta
Median $40.3K
Poslovni analitik
Median $41.1K
Vodja izdelkov
Median $54K
Podatkovni analitik
$23.8K
Finančni analitik
$44.9K
Človeški viri
$89.8K
Informacijski tehnolog (IT)
$165K
Trženje
$52.7K
Prodaja
$34.1K
Vodja tehniškega programa
$128K
Tveganostni kapitalist
$117K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri VTB je Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $165,340. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VTB je $44,919.

