Volvo Car Plače

Plače Volvo Car se gibljejo od $4,814 skupnega letnega nadomestila za Tehnični pisatelj na spodnjem koncu do $201,000 za Poslovne operacije na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Volvo Car. Zadnja posodobitev: 10/17/2025

Programski inženir
Median $66.3K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Vodja izdelkov
Median $71.1K
Vodja programskega inženiringa
Median $96.3K

Podatkovni znanstvenik
Median $64K
Računovodja
$24.1K
Poslovne operacije
$201K
Poslovni analitik
$82.6K
Podatkovni analitik
$58.7K
Strojni inženir
$22.6K
Industrijski oblikovalec
$5.9K
Trženje
$52.6K
Strojni inženir
$24.9K
Oblikovalec izdelkov
$83K
Kadrovik
$90.2K
Arhitekt rešitev
$69K
Tehnični pisatelj
$4.8K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Volvo Car je Poslovne operacije at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $201,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Volvo Car je $65,187.

