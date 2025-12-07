Imenik podjetij
Volaris Group Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Brazil pri Volaris Group se giblje od R$41.7K do R$60.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Volaris Group. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$8.7K - $9.9K
Brazil
Običajen razpon
Možen razpon
$7.6K$8.7K$9.9K$11K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Volaris Group?

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Volaris Group in Brazil znaša letno skupno plačilo R$60,735. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Volaris Group za vlogo Programski inženir in Brazil je R$41,691.

Drugi viri

