VMware
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Sofia City Province

VMware Programski inženir Plače v Sofia City Province

Programski inženir nadomestilo in Sofia City Province pri VMware se giblje od BGN 45K na year za P1 do BGN 224K na year za Staff Engineer 2. Mediana yearnega nadomestila in Sofia City Province znaša skupaj BGN 115K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete VMware. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MTS 1
P1(Začetna stopnja)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
BGN 278K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri VMware so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Produkcijski programski inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Sistemski inženir

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at VMware in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 224,075. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Programski inženir role in Sofia City Province is BGN 108,363.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za VMware

