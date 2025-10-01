Programski inženir nadomestilo in India pri VMware se giblje od ₹2.38M na year za P1 do ₹8.43M na year za Senior Staff Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹5.14M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete VMware. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri VMware so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)
