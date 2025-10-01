Programski inženir nadomestilo in Greater Dublin Area pri VMware se giblje od €85.9K na year za P2 do €153K na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in Greater Dublin Area znaša skupaj €132K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete VMware. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri VMware so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)
