Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri VMware se giblje od ₹2.39M na year za P1 do ₹8.43M na year za Senior Staff Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹6.17M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete VMware. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MTS 1
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri VMware so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)
