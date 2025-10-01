Imenik podjetij
VMware
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja izdelkov

  • Vse plače Vodja izdelkov

  • San Francisco Bay Area

VMware Vodja izdelkov Plače v San Francisco Bay Area

Vodja izdelkov nadomestilo in San Francisco Bay Area pri VMware se giblje od $193K na year za P3 do $460K na year za P7. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $310K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete VMware. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri VMware so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja izdelkov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

VMware in San Francisco Bay AreaVodja izdelkov职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$463,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
VMware in San Francisco Bay AreaVodja izdelkov职位的年度总薪酬中位数为$306,000。

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za VMware

Povezana podjetja

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri