Vodja izdelkov nadomestilo in San Francisco Bay Area pri VMware se giblje od $193K na year za P3 do $460K na year za P7. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $310K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete VMware. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri VMware so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)