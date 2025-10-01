Vodja izdelkov nadomestilo in Greater Bengaluru pri VMware se giblje od ₹3.61M na year za P3 do ₹13.27M na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹6.29M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete VMware. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P3
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri VMware so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)