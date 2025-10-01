Imenik podjetij
VMware
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja izdelkov

  • Vse plače Vodja izdelkov

  • Greater Bengaluru

VMware Vodja izdelkov Plače v Greater Bengaluru

Vodja izdelkov nadomestilo in Greater Bengaluru pri VMware se giblje od ₹3.61M na year za P3 do ₹13.27M na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹6.29M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete VMware. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

₹13.95M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri VMware so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (12.50% polletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (12.50% polletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja izdelkov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri VMware in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹15,105,558. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VMware za vlogo Vodja izdelkov in Greater Bengaluru je ₹5,543,600.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za VMware

Povezana podjetja

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri