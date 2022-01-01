Plače VK se gibljejo od $16,887 skupnega letnega nadomestila za Vodja poslovnih operacij na spodnjem koncu do $201,000 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VK. Zadnja posodobitev: 9/16/2025
iOS inženir
Android inženir
Mobilni programski inženir
Frontend programski inženir
Inženir strojnega učenja
Backend programski inženir
Full-Stack programski inženir
Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)
Inženir podatkov
Produkcijski programski inženir
Varnostni programski inženir
DevOps inženir
Inženir zanesljivosti spletnih strani
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri VK so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
