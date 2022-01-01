Imenik podjetij
VK Plače

Plače VK se gibljejo od $16,887 skupnega letnega nadomestila za Vodja poslovnih operacij na spodnjem koncu do $201,000 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VK. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS inženir

Android inženir

Mobilni programski inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Podatkovni znanstvenik
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Vodja izdelkov
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Podatkovni analitik
Median $39K
Vodja programskega inženiringa
Median $80.2K
Oblikovalec izdelkov
Median $36.6K

UI oblikovalec

Vodja projekta
Median $45.4K
Analitik kibernetske varnosti
Median $30K
Trženje
Median $31.5K
Vodja poslovnih operacij
$16.9K
Poslovni analitik
$18.2K
Poslovni razvoj
$47.2K
Vodja podatkovne znanosti
$201K
Strojni inženir
$101K
Človeški viri
$31.8K
Informacijski tehnolog (IT)
$47K
Pravni oddelek
$32K
Kadrovik
$37.3K
Arhitekt rešitev
$62.6K

Arhitekt podatkov

Vodja tehniškega programa
$70.2K
UX raziskovalec
$34.7K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri VK so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri VK je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $201,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VK je $42,804.

Drugi viri