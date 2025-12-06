Imenik podjetij
Vizient
  Plače
  Podatkovni znanstvenik

  Vse plače Podatkovni znanstvenik

Vizient Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in United States pri Vizient znaša skupaj $138K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Vizient. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Mediani paket
company icon
Vizient
Data Scientist
Chicago, IL
Skupaj na leto
$138K
Raven
L1
Osnovna plača
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Vizient?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Vizient in United States znaša letno skupno plačilo $192,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Vizient za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $138,000.

    Ni najdenih izbranih služb za Vizient

Drugi viri

