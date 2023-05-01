Vistex Plače

Plače Vistex se gibljejo od $81,332 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $157,182 za Vodja projektov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Vistex . Zadnja posodobitev: 11/19/2025