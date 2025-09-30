Imenik podjetij
Mediana Vodja izdelkov nadomestila in Finland pri Visma znaša skupaj €58.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Visma. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Skupaj na leto
€58.8K
Raven
L2
Osnovna plača
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Visma in Finland znaša letno skupno plačilo €72,135. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Visma za vlogo Vodja izdelkov in Finland je €58,812.

Drugi viri