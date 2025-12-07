Imenik podjetij
Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in United States pri Vise se giblje od $113K do $155K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Vise. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Vise in United States znaša letno skupno plačilo $155,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Vise za vlogo Kadrovik in United States je $113,400.

