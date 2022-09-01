Imenik podjetij
Virginia Tech
Virginia Tech Plače

Plače Virginia Tech se gibljejo od $33,150 skupnega letnega nadomestila za Biomedicinski inženir na spodnjem koncu do $91,540 za Inženir materialov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Virginia Tech. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Programski inženir
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Podatkovni znanstvenik
Median $68.6K

Strojni inženir
Median $42K
Biomedicinski inženir
$33.2K
Kemijski inženir
$51K

Raziskovalni inženir

Informacijski tehnolog (IT)
$78K
Inženir materialov
$91.5K
Arhitekt rešitev
$75.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Virginia Tech je Inženir materialov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $91,540. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Virginia Tech je $68,640.

Drugi viri