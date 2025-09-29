Imenik podjetij
Mediana Strojni inženir nadomestila in United States pri Virgin Orbit znaša skupaj $117K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Virgin Orbit. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Mediani paket
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
Skupaj na leto
$117K
Raven
-
Osnovna plača
$100K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$10K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Virgin Orbit?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Virgin Orbit in United States znaša letno skupno plačilo $150,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Virgin Orbit za vlogo Strojni inženir in United States je $100,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Virgin Orbit

