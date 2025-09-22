Imenik podjetij
Povprečno Poslovni razvoj skupno nadomestilo in Lithuania pri Vinted se giblje od €52.8K do €76.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Vinted. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Običajen razpon
Možen razpon
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Vinted so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri Vinted in Lithuania znaša letno skupno plačilo €76,675. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Vinted za vlogo Poslovni razvoj in Lithuania je €52,835.

