Vinted Plače

Plače Vinted se gibljejo od $33,163 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $127,917 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Vinted. Zadnja posodobitev: 10/9/2025

Programski inženir
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend programski inženir

Kadrovik
Median $33.2K
Poslovni razvoj
$73.3K

Podatkovni analitik
$73.1K
Podatkovni znanstvenik
$90K
Človeški viri
$58.6K
Pravni oddelek
$110K
Trženjske operacije
$49.7K
Oblikovalec izdelkov
$70.1K
Vodja izdelkov
$99.5K
Vodja programskega inženiringa
$128K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Vinted so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Vinted is Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $127,917. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted is $73,173.

