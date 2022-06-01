Imenik podjetij
VillageMD
VillageMD Plače

Plače VillageMD se gibljejo od $77,385 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $179,100 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri VillageMD. Zadnja posodobitev: 10/9/2025

$160K

Programski inženir
Median $150K
Poslovni analitik
$106K
Človeški viri
$77.4K

Trženjske operacije
$94.5K
Vodja programskega inženiringa
$179K
Vodja tehniškega programa
$168K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri VillageMD je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $179,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri VillageMD je $127,763.

