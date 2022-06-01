Adresár Spoločností
Vero
Vero Platy

Platový rozsah Vero sa pohybuje od $91,295 v celkovej kompenzácii ročne pre Trženje na spodnom konci do $110,605 pre Vodja poslovnih operacij na hornom konci. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Vodja poslovnih operacij
$111K
Trženje
$91.3K
Vodja oblikovanja izdelkov
$105K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Vero je Vodja poslovnih operacij at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $110,605. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Vero je $105,344.

