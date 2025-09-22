Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri Verkada se giblje od $101K do $138K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Verkada. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025
Povprečno skupno nadomestilo
10%
LETO 1
20%
LETO 2
30%
LETO 3
40%
LETO 4
Pri Verkada so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
10% se pridobi v 1st-LETO (10.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)
30% se pridobi v 3rd-LETO (2.50% mesečno)
40% se pridobi v 4th-LETO (3.33% mesečno)
15%
LETO 1
25%
LETO 2
30%
LETO 3
30%
LETO 4
Pri Verkada so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
30% se pridobi v 3rd-LETO (2.50% mesečno)
30% se pridobi v 4th-LETO (2.50% mesečno)