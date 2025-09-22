Imenik podjetij
Verkada
Verkada Prodaja Plače

Prodaja nadomestilo in United States pri Verkada znaša $154K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $120K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Verkada. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Več stopenj
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

10%

LETO 1

20%

LETO 2

30%

LETO 3

40%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Verkada so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 10% se pridobi v 1st-LETO (10.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)

  • 30% se pridobi v 3rd-LETO (2.50% mesečno)

  • 40% se pridobi v 4th-LETO (3.33% mesečno)

15%

LETO 1

25%

LETO 2

30%

LETO 3

30%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Verkada so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 15% se pridobi v 1st-LETO (15.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 30% se pridobi v 3rd-LETO (2.50% mesečno)

  • 30% se pridobi v 4th-LETO (2.50% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri Verkada in United States znaša letno skupno plačilo $255,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Verkada za vlogo Prodaja in United States je $80,000.

