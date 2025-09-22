Imenik podjetij
  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

Verkada Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in United States pri Verkada se giblje od $123K do $176K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Verkada. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$141K - $165K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$123K$141K$165K$176K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

10%

LETO 1

20%

LETO 2

30%

LETO 3

40%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

15%

LETO 1

25%

LETO 2

30%

LETO 3

30%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Verkada in United States znaša letno skupno plačilo $175,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Verkada za vlogo Strojni inženir in United States je $123,000.

