Verka Milk Dairy
Najpomembnejši vpogledi
    • O podjetju

    Verka is a reputable dairy cooperative in Punjab, established in 1973, known for providing high-quality milk and dairy products. The company emphasizes nutrition and craftsmanship in its offerings.

    http://www.verka.coop
    Spletna stran
    1973
    Leto ustanovitve
    1,500
    Število zaposlenih
    $250M-$500M
    Ocenjen prihodek
    Sedež

