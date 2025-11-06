Imenik podjetij
Verizon
  Greater Hyderabad Area

Verizon Vodja programskega inženirstva Plače v Greater Hyderabad Area

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Verizon. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

34%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Verizon so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 34% se pridobi v 3rd-LETO (34.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Verizon so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Verizon in Greater Hyderabad Area znaša letno skupno plačilo ₹6,132,651. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Verizon za vlogo Vodja programskega inženirstva in Greater Hyderabad Area je ₹4,404,723.

